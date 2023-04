Real Madrid neemt in eerste duel kwartfinales Champions League afstand van Chelsea

Chelsea speelde een half uur met een man minder, na de rode kaart voor Ben Chilwell.

Chelsea, bezig aan een teleurstellend seizoen, staat in de Premier League op de 11e plaats. Real Madrid is de nummer 2 van Spanje en de titelverdediger in de Champions League. Chelsea ontsloeg begin april nog de trainer, Graham Potter. Die had in september nog de eveneens weggestuurde Thomas Tuchel opgevolgd, nu actief bij Bayern München.

Enzo Fernandez (Chelsea) en Luka Modric in een duel tijdens de wedstrijd. Beeld AFP

Na ruim 20 minuten kwam Real op voorsprong. Benzema scoorde in de rebound, nadat doelman Kepa Arrizabalaga in eerste instantie nog zijn vingers achter een inzet van Vinícius Júnior had gekregen. Er waren in de eerste fase meer mogelijkheden voor de thuisclub, onder meer voor Rodrygo. Kepa greep echter meerdere keren in.

Chelsea, met de van blessures herstelde spelers als Thiago Silva en N'Golo Kanté in de beginopstelling, liet zich in de eerste fase ook niet geheel onbetuigd. Enkele kansen waren er na een paar goed uitgespeelde aanvallen voor João Félix en Raheem Sterling. Beide keren greep de Belgische keeper Thibaut Courtois in, soms op onnavolgbare wijze.

Thibaut Courtois. Beeld AP

Na bijna een uur volgde de tweede grote tegenslag voor de Engelsen. Ben Chilwell hield de doorgebroken Rodrygo vast en kreeg de rode kaart. Hij deed dat wel buiten het strafschopgebied, waardoor Chelsea een strafschop bespaard bleef. David Alaba schoot de toegekende vrije trap in de handen van de oplettende Kepa.

Na mislukte pogingen van Luka Modric en Eduardo Camavinga liep Real Madrid ruim een kwartier voor tijd verder uit. Marco Asensio, enkele minuten eerder ingevallen, kon vrijstaand inschieten na een pass van Vinícius Júnior.

Hakim Ziyech, voormalig speler van onder meer Ajax, bleef op de bank bij Chelsea.