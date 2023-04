Real Madrid en AC Milan naar halve finale Champions League

Real, met Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel, won de terugwedstrijd van de kwartfinales met 0-2 bij Chelsea en stoot zo voor het derde jaar op rij door naar de laatste vier op het kampioenenbal, nadat de heenwedstrijd in Bernabeu vorige week ook al met 2-0 gewonnen werd. In de halve finales wacht er een stevige clash, met de winnaar van het duel tussen Bayern München en het Manchester City van Kevin De Bruyne. Zij staan woensdagavond in de Allianz Arena tegenover elkaar. De heenwedstrijd werd vorige week met 3-0 gewonnen door de Citizens.

Chelsea wist dat het na de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd in Bernabeu een snel doelpunt nodig had als het Real nog in de problemen wou brengen in deze terugwedstrijd. De thuisploeg was dan ook een pak snediger dan in de heenwedstrijd en dwong ook heel wat kansen af. De beste viel in het slot van de eerste helft, toen Marc Cucurella plots alleen opdook aan de tweede paal. Thibaut Courtois hield met armen en benen de thuisploeg echter van de gedroomde treffer. De eerste helft maakte vooral duidelijk dat Chelsea bijzonder moeilijk scoort: slechts één doelpunt in de laatste zes wedstrijden.

Een koelbloedig Real speculeerde op de tegenaanval en dat leverde op het uur ook een doelpunt op. Een tegenaanval belandde via verschillende stations in de voeten van Rodrygo, die vlak voor doel maar binnen te duwen had en zo ook de laatste twijfelaars - als die er nog waren - het zwijgen oplegde: 0-1, een staaltje Madrileense efficiëntie. De kelk moest plots tot op de bodem leeg: Vinicius en Valverde gingen op wandel doorheen de Chelsea-verdediging en Rodrygo kon deze keer voor een leeg doel binnentikken: 0-2.

Napoli - AC Milan

Italiaans landskampioen AC Milan, grootmacht uit de jaren negentig van de vorige eeuw, staat voor het eerst sinds 2007 nog eens bij de laatste vier in de Champions League. Nadat de Rossoneri vorige week de heenwedstrijd in San Siro met 1-0 hadden gewonnen, hadden de Milanezen voldoende aan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij competitieleider Napoli.

Na de 1-0 thuiszege van vorige week leek Milan het dinsdagavond in San Paolo al snel af te maken. De Rossoneri ontsnapten zonder tegendoelpunt aan het beginoffensief van de thuisploeg en na 22 minuten mocht de bal op de stip na een overtreding op woelwater Rafael Leao. Olivier Giroud kreeg het leer echter niet voorbij Alex Meret, die daarmee de eerste doelman werd die een strafschop van de Milanezen in de Champions League stopte sinds toenmalig Liverpool-doelman Jerzy Dudek in de onvergetelijke finale van 2005.

Napoli ontsnapte zo op zijn beurt, maar liep op slag van rusten toch tegen de te vermijden tegentreffer aan. Deze keer liet Giroud het niet liggen, al kreeg hij het op een presenteerblaadje aangeboden van Leao: 0-1. De gelijkmaker van voormalig Charleroi-aanvaller Victor Osimhen diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft werd terecht afgekeurd wegens handspel. Een nachtmerrie voor Napoli, dat voordien ook al Matteo Politano en Mario Riu geblesseerd had zien uitvallen.

Divock Origi en Alexis Saelemaekers mochten na de pauze nog invallen bij Milan. Zij zagen seizoensrevelatie Kvicha Kvaratskhelia nog een strafschop missen en Osimhen in de blessuretijd de gelijkmaker tegen de netten koppen: 1-1. Daar bleef het ook bij.

In de halve finales wacht er mogelijk een ‘Derby della Madonnina’ met stadsgenoot Inter, dat woensdagavond een 0-2 zege uit de heenwedstrijd verdedigt tegen Benfica, een ronde eerder nog het eindstation voor Club Brugge.

Als Inter woensdag de halve finales weet te bereiken, staat er overigens al zeker een Italiaanse club in de finale. Ze zitten immers in dezelfde tabelhelft en komen bij de laatste vier tegen elkaar uit. Het is al van 2017 geleden dat een Italiaans team de finale wist te halen. Juventus verloor toen van Real Madrid, twee jaar eerder ging Juve onderuit tegen FC Barcelona. Het is al van 2010 en het Inter van José Mourinho geleden dat een Italiaanse ploeg nog eens de Beker met de grote oren mee naar huis mocht nemen.