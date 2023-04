Rapport: katholieke priesters in Maryland misbruikten minstens 600 kinderen

“Vanaf het begin van de jaren veertig tot en met 2002 waren meer dan honderd priesters en andere medewerkers van het aartsbisdom van Baltimore betrokken bij gruwelijk en herhaaldelijk misbruik van de meest kwetsbare kinderen in hun gemeenschap, terwijl de leiding van het aartsbisdom de andere kant op keek”, aldus het rapport. “Keer op keer weigerde de top van de kerkelijke hiërarchie beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen te erkennen.”

Het rapport bevat expliciete beschrijvingen van seksueel en fysiek misbruik. Zo wordt beschreven hoe slachtoffers alcohol en drugs kregen, en gedwongen werden seksuele handelingen te verrichten. Op de lijst van misbruikers in het rapport staan geestelijken, seminaristen, diakenen, leraren en andere medewerkers van het aartsbisdom.

Honderdduizenden documenten

Het onderzoek begon in 2018 en sindsdien hebben de onderzoekers “honderdduizenden documenten” ontvangen, waaronder medische dossiers, personeelsdossiers, overplaatsingsrapporten en documenten die beleid en procedures binnen de kerk beschrijven. Nadat het kantoor van de procureur-generaal van Maryland een e-mailadres en telefonische hotline had geopend, namen meer dan driehonderd mensen contact op. Zij deelden informatie over misbruik door geestelijken. Onderzoekers konden zo honderden slachtoffers en getuigen interviewen.

De meeste misbruikers die in het rapport worden genoemd, zijn dood of kunnen niet langer vervolgd worden. Volgens het rapport hebben sommige slachtoffers gewacht met het vertellen van hun verhaal tot later in hun leven. Daardoor zijn hun zaken vaak verjaard, aldus het rapport.

De katholieke kerk wordt al jaren geconfronteerd met schandalen rond misbruik van minderjarigen. Alleen al in de VS kwamen er tussen 1950 en 2016 18.500 klachten binnen tegen 6.700 geestelijken.