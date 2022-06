Rafael Nadal wint Roland Garros voor de veertiende keer

Nadal liet er geen gras over groeien in de openingsset op het Court Philippe-Chatrier en ging meteen door de opslag van Ruud. De Scandinaviër was niet aangeslagen en forceerde in de daaropvolgende game meteen een rebreak, maar kon die niet bevestigen in zijn tweede opslagspel. De Spaanse gravelkoning stoomde vervolgens door naar een 4-1 voorsprong en 6-3 setwinst.

In de tweede set leek de Mallorcaan meteen opnieuw door de opslag van de Osloër te gaan. Ruud toonde echter veerkracht en werkte drie breakballen weg om zichzelf nadien van servicebehoud te verzekeren. In het vierde spel slaagde de Noor er zelfs in Nadal zijn service af te snoepen en uit te lopen naar 1-3. De recordkampioen rechtte meteen de rug door terug te breaken en won vijf opeenvolgende games op weg naar een nieuwe 6-3.

In de derde en laatste set herhaalde het scenario van de eerste set zich met een vroege break. Ruud was niet meer bij machte terug te knokken en kreeg een droge 6-0 om de oren.

Eerder mocht Nadal in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 en 2020 de Coupe des Mousquetaires al in de lucht steken. Hij verloor amper drie keer een wedstrijd in de Franse hoofdstad.

Met de nieuwe triomf staat de grandslamteller al op 22 stuks bij de Spanjaard. Daarmee is hij recordhouder aller tijden en neemt hij nog wat verder afstand van Novak Djokovic en Roger Federer, die voorlopig blijven hangen op 20 grandslamtrofeeën.