Radja Nainggolan voor onbepaalde tijd uit A-kern Antwerp gezet nadat hij voor de match op Standard e-sigaret had gerookt

Nainggolan werd door de camera’s van Eleven gespot met een elektronische sigaret in de hand, op het moment dat zijn ploegmakkers het veld aan het bekijken waren.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, reageert via een statement. Hij wijst naar het totale rookverbod dat geldt in Belgische voetbalstadions, maar geeft mee geen sancties te kunnen opleggen. “We hebben samen met Stichting tegen Kanker een totaal rookverbod geïnstalleerd in onze stadions in 2021, omdat we een gezonde omgeving willen creëren voor onze voetbalfans. Dat rookverbod geldt voor alle aanwezigen in het stadion, dus ook voor spelers. De Pro League zelf kan niet sanctioneren, dat is aan de werkgever of de uitbater van het stadion.”

Standard liet al weten dat het geen klacht zal indienen tegen Nainggolan.

Radja Nainggolan rookte een e-sigaret voor aanvang van Standard-Antwerp Beeld VTM NIEUWS / Eleven Sports

Het is een publiek geheim dat Nainggolan al wel eens een sigaret durft roken. Dat weten ze bij Antwerp, en daar maakt ook niemand er een probleem van. Maar dat hij in volle aanloop naar de wedstrijd - en op de bank dan nog - gespot werd met een e-sigaret, is dus een ander verhaal.

“Dat heb ik niet gezien”, was het korte antwoord van Van Bommel op de vraag wat hij daarvan dacht. Maar op het gezicht van de Nederlander viel wel af te lezen dat hij zich er vragen bij stelde. “Die beelden moet ik zelf effe zien, alvorens ik daar over kan oordelen.”

VTM NIEUWS / Eleven Sports Beeld Radja Nainggolan met de e-sigaret in de hand en de mond

Antwerp liet deze ochtend aan onze redactie weten dat het een gesprek zou voeren met Nainggolan. De uitkomst daarvan is dus dat de middenvelder voor onbepaalde tijd uit de A-kern gezet wordt. “RAFC heeft vandaag een gesprek gehad met Radja Nainggolan over zijn algemeen functioneren en over hoe bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep”, aldus Antwerp. “De club heeft beslist om Radja voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over wat onze club wel en niet van haar speler verwacht. Speler noch club zullen hierover verder commentaar geven. De focus verhuist opnieuw naar het sportieve en naar de twee belangrijke thuismatchen, later deze week, tegen KV Oostende en KRC Genk.”

Op het veld kon Nainggolan - die wel een paar keer probeerde het vuur aan de lont te steken bij Antwerp - als invaller het verschil niet maken. Meer dan dreigen met een vluchtschot (over) en een paar aardige voorzetten zat er niet in.

Woelige week

Zo krijgt de woelige week van Nainggolan toch nog een extra hoofdstuk, nadat hij vorige woensdag al op het politiekantoor moest verschijnen na rijden zonder rijbewijs. Na een paar uur in de cel te hebben doorgebracht, mocht hij opnieuw beschikken, weliswaar zonder zijn voertuig. Die kwestie werd intern besproken, er volgde geen sanctie vanuit de club. Bij de politierechter zal hij het wél opnieuw moeten uitleggen, hij moest alvast zijn voertuig inleveren en bij een nieuwe rechtszaak riskeert hij tot twee jaar cel, twee jaar rijverbod en 16.000 euro boete.