Radja Nainggolan even opgepakt voor politieverhoor omdat hij reed zonder geldig rijbewijs

Een politiepatrouille hield voetballer Radja Nainggolan deze voormiddag tegen in Antwerpen. De Antwerpse politie voert de laatste tijd steeds meer gerichte controles uit op het naleven van lopende rijverboden, door gebruik te maken van onder meer ANPR-camera’s. “Hij was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij had ook een rijverbod dat onlangs nog maar is afgelopen. Maar het herstelexamen om zijn rijbewijs terug te krijgen, heeft hij nog niet afgelegd”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie, in Het Nieuwsblad.

De wagen waarmee Nainggolan reed, werd door de politie in beslag genomen. Wellicht zal de voetballer zich nog moeten verantwoorden voor deze nieuwe feiten.

Nainggolan weet wel vaker in de aandacht te komen door zijn gedrag in het verkeer. Vorig jaar kreeg hij nog een rijverbod en een boete opgelegd omdat hij in de zomer sneller dan 100 kilometer per uur over de Antwerpse Scheldekaaien had gereden. Hij bleek bovendien te rijden onder invloed.