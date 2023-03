Radiozenders houden actiedag om geld in te zamelen voor slachtoffers aardbevingen

De zenders (Radio 1, Radio2, Radio2 BeneBene, Klara, Studio Brussel, Qmusic, Joe, Willy, NRJ, Nostalgie en Nostalgie+) maken elk hun eigen uitzendingen, met hetzelfde doel: zoveel mogelijk geld inzamelen om de slachtoffers in Syrië en Turkije te helpen. Van 9 tot 19 uur kunnen de luisteraars kiezen welke muziek ze willen horen in ruil voor een gift aan het Consortium 12-12. Dat kan door een sms te sturen die 1 euro kost. Het geld gaat integraal naar het Consortium. Het is ook mogelijk om een bedrag te doneren op rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 of online via www.1212.be.

Naast de muziek zijn er op de zenders ook getuigenissen te horen van slachtoffers, mensen die een band hebben met het rampgebied en hulpverleners. Comedian Erhan Dermirci gaat bovendien op bezoek bij vrijwilligers die actie ondernemen om de slachtoffers van de ramp te steunen.

Vrijdag werd ook het benefietnummer ‘People help the people’ van Artiesten voor 12-12 voorgesteld. Meer dan dertig zangers, zangeressen en muzikanten namen het lied op. De videoclip is regelmatig te zien op Eén, Canvas, Ketnet, VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, Play4, Play5, Play6 en Play7. VRT MAX toont een blik achter de schermen van de muziekopname. Vanavond krijgt ‘Iedereen beroemd’ de tijdelijke titel ‘Iedereen helpt’.

Naast de Vlaamse zenders zamelen ook RTBF en RTL geld in voor het Consortium. Op de Reyerstoren in Brussel, het gebouw van DPG Media in Antwerpen en de Ghelamo Arena in Gent wordt nog tot dinsdagochtend het 12-12-logo en ‘People help the people’ geprojecteerd. In Play Zuid en bij Mediahuis in Antwerpen wordt de muziekclip getoond.

Doe een gift op het 1212-rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 of via de website 1212.be. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.