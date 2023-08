Radiomaker Sven Pichal aangehouden in onderzoek naar beelden van kindermisbruik en weg bij VRT

“Sven Pichal heeft besloten ontslag te nemen bij de VRT om persoonlijke ­redenen”, zo laat advocaat Walter ­Damen weten in een statement. “Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven. Sven zal verder geen commentaar geven en wenst iedereen te bedanken die hem heeft gesteund.”

Bij VRT bevestigen ze dat de ­samenwerking is stopgezet. “Gisteren (zaterdag, red.) hebben we van de raadsman van Sven Pichal bericht ­gekregen dat hij de samenwerking met VRT wilde stoppen, met ­onmiddellijke ingang en vanwege ­persoonlijke redenen”, zegt VRT-­woordvoerder Bob Vermeir. “We hebben hier meteen gevolg aan gegeven. We zijn niet op de hoogte van de redenen hiervoor.” Meer commentaar willen ze bij de openbare omroep niet kwijt. “Hiervoor verwijzen we door naar zijn raadsman Walter Damen.”

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Volgens zowel Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws zou Pichal zijn aangehouden en in de ­gevangenis van Turnhout zitten in het kader van een lopend onderzoek. Het zou gaan om een groter onderzoek naar beelden van kindermisbruik, waarbij ook nog andere mensen aangehouden zijn, schrijft VRT NWS. Volgens de nieuwsdienst van de VRT zou Pichal donderdagavond thuis opgepakt zijn en besliste de onderzoeksrechter vrijdag hem te laten overbrengen naar de gevangenis van Turnhout. Later deze week zou hij dan voor de raadkamer moeten komen, die beslist of hij al dan niet een maand langer in de gevangenis moet blijven. De Morgen kon die informatie zondagavond nog niet bevestigd krijgen, het parket van Antwerpen kon hierover dit weekend geen ­informatie geven.

Radiopresentator

Sven Pichal ging na zijn studies in 2000 aan de slag bij VRT, eerst als ­redacteur en reporter, later als presentator. Hij werkte mee aan tal van (radio)programma’s, zoals De nieuwe wereld, Camping Casablanca, Het ­journaal en Volt. Zo maakte hij voor Volt de undercoverreportage Hommes de la rue.

Hij is wellicht het best bekend ­vanwege het Radio 1-programma dat naar hem en zijn collega Annemie Peeters is genoemd, Peeters & Pichal. Dat presenteerden ze samen van 2007 tot en met 2012. In 2014 maakte hij de overstap naar Radio 2 waar hij Hein Decaluwé opvolgde als De inspecteur, het populaire consumentenprogramma.

Radio 2 reageert ook zelf op het ontslag van hun presentator: “Sven Pichal heeft de VRT verlaten om persoonlijke redenen”, klinkt het. “We begrijpen dat dit nieuws een shock is voor jou/jullie, dat is het ook voor ons. Intussen laten we het gerecht nu zijn werk doen. We snappen dat er ook veel vragen zijn over hoe het nu verder moet met De inspecteur. Zodra dat duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.”

Pichal vormt al zo’n twintig jaar een koppel met Kristof Demasure, woordvoerder van Play Media. De twee zijn al enkele jaren pleegouders van een tweeling.