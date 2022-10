Radiomaker Koen Fillet kondigt afscheid bij VRT aan: ‘Tijd voor iets nóg avontuurlijkers’

Koen Fillet verlaat de VRT. “Vandaag heb ik aan mijn hiërarchische overste een brief overhandigd die begint met de woorden ‘betreft: ontslag’”, zo kondigt de radiomaker zijn vertrek aan op Twitter.

Fillet was meer dan 35 jaar aan de slag bij de openbare omroep. Hij was de stem van radioprogramma’s zoals Levende Lijven, Jongens en Wetenschap, Feyten en Fillet en Interne Keuken. “Programma’s waar ik trots, soms zelfs zeer trots op ben”, aldus Fillet.

Vandaag heb ik aan mijn hiërarchische overste een brief overhandigd die begint met de woorden "betreft: ontslag". Ik heb besloten de VRT te verlaten.

Het waren 35+ boeiende jaren. Ik heb mogen werken met prachtige mensen met wie ik mooie radio heb kunnen maken. Levende >>> pic.twitter.com/vnUsa2M2bG — Koen Fillet (@filletk) 11 oktober 2022

Aan dat laatste programma, Interne Keuken, kwam in juni na 12 jaar een eind. Hijzelf en medepresentator Sven Speybrouck zeiden tijdens de laatste uitzending die beslissing te betreuren. “Maar een dertiende seizoen maken, zou het lot tarten zijn”, zei Fillet toen. “We hebben het alleszins met veel plezier gemaakt.”

De stopzetting van dat programma heeft een rol gespeeld in de beslissing om ontslag te nemen, maar was niet doorslaggevend, aldus Fillet. “Wel het verlangen om andere dingen te gaan doen.” Fillet benadrukt ook “de omroep in goede verstandhouding te verlaten” en Radio 1 “dankbaar te zijn”.

Fillet wil zich nu meer focussen op zijn schilderatelier en het maken van podcasts. “Het is tijd voor iets nóg avontuurlijkers”.

Koen Fillet zit nu al achter de podcast Phoebus Focus, over de topstukken uit de kunstverzameling van de Phoebus Foundation. “En er liggen nog podcastplannen klaar, waarover later meer. Dit is een van de spannendste dagen van mijn jonge leven.”