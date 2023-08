Radio 2 schrapt programma ‘De inspecteur’ na ontslag Sven Pichal

Radio 2 heeft beslist om het consumentenprogramma De inspecteur niet meer te laten terugkeren. Dat bevestigt Rino Ver Eecke, nethoofd bij de radiozender. Morgen zou normaal gezien een nieuw seizoen beginnen, maar na het ontslag van Sven Pichal (44) is besloten om voorlopig geen andere presentator aan te stellen.

Morgen volgt een extra lange ochtendshow, in de maand september komt er tussen 9 en 10 uur het muziekprogramma Radio2 kick-start met presentator Benjamien Schollaert. Vanaf oktober zou Radio 2 dan een nieuw consumentenprogramma willen komen. “We laten consumenten niet los”, zegt Ver Eecke.

Pichal verschijnt vandaag voor de Antwerpse raadkamer. De onderzoeksrechter beslist daar of de ex-VRT-presentator langer in de gevangenis van Turnhout moet blijven of dat hij vrij mag komen, eventueel onder voorwaarden. De presentator werd donderdag thuis opgepakt door de politie en zit sinds vrijdag in de cel op verdenking van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik.