Racing Genk geeft Standard met 3-1 het nakijken

Dankzij de overwinning vegen de Limburgers de 0 van de tabellen en tellen ze nu 3 op 6 op een voorlopige vijfde plaats in het klassement. De Luikenaars puren slechts 1 op 6 uit hun eerste twee duels en bengelen meteen onderin de rangschikking op de veertiende positie.

Genk had niet meer dan een handvol minuten nodig om op voorsprong te komen in de eigen Cegeka Arena. Noë Dussenne blokte de eerste voorzet van Joseph Paintsil nog af, maar die kon in tweede instantie Cyriel Dessers (5.) toch bedienen. De Nigeriaanse international gaf Arnaud Bodart vervolgens het nakijken met een subtiele deviatie achter het steunbeen. Net voorbij het kwartier vergrootte de thuisploeg de Luikse kopzorgen: Mike Tresor Ndayishimiye (16.) was in de herneming bij de pinken om Bodart een tweede keer te vloeren nadat hij bij zijn eerste poging op Dessers besloot.

De Rouches lieten het hoofd echter niet hangen en forceerden via Denis Dragus (24.) de aansluitingstreffer. De Roemeense aanvaller klopte Maarten Vandevoordt met een knap schot in de rechterbovenhoek nadat Nicolas Raskin hem met een afgemeten lange bal lanceerde. Amper een minuut later lag de bal al op de stip aan de overzijde, na ongelukkig handspel van Gilles Dewaele. Bodart pareerde de eerste trap van Dessers in de linkerbenedenhoek, maar het sluitstuk was te vroeg van zijn lijn vertrokken. In de herkansing hield Dessers (29.) het hoofd wel koel met een droge knal hoog in het midden van het doel.

Aan het begin van de tweede helft zag de 18-jarige Bilal El Khannous zijn sterk basisdebuut bij Genk net niet bekroond worden met een kopbaldoelpunt door een redding op de lijn. In de slotfase geraakte Dragus eerst niet voorbij Vandevoordt en vond invaller Angel Preciado in de daaropvolgende tegenstoot de paal op zijn weg. Ook Daniel Munoz trof in blessuretijd het doelhout.

Later op de dag vinden er nog drie wedstrijden plaats in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Landskampioen Club Brugge maakt de verre verplaatsing naar Eupen (16u), Seraing ontvangt KV Kortrijk (18u30), en Antwerp en Zulte Waregem trekken een streep onder de speeldag op de Bosuil (21u).