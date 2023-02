Raad van State zet licht op groen voor Vlaamse centrale toetsen

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) introduceerde het voorstel om centrale toetsen te organiseren vorige zomer. Die moeten volgens hem de onderwijskwaliteit opkrikken door leerlingen op vier momenten tijdens hun schoolcarrière te testen op wiskunde en Nederlands. De bedoeling is om de toetsen vanaf volgend schooljaar in elke lagere en secundaire school in te voeren.

Al was het de vraag of die toetsen niet in strijd zijn met de grondwet. De Raad van State besluit nu van niet. “Uit wat voorafgaat kan worden afgeleid dat de ontworpen regeling niet onevenredig is in het licht van de ermee nagestreefde doelstelling”, staat in het advies. “Evenmin lijkt de vrijheid van onderwijs in het gedrang te kunnen komen doordat schoolbesturen als gevolg van het voorontwerp van decreet over voldoende ruimte zouden kunnen beschikken om de doelstellingen van het eigen pedagogisch project te realiseren.”

Volgens het voorontwerp van decreet moeten klassenraden vrij blijven om rekening te houden met de resultaten van de toets, en mogen ze niet doorslaggevend zijn. Ook mogen de resultaten niet op school- of leerlingenniveau openbaar gemaakt worden. Een belangrijke voorwaarde voor de Raad is dat dat zo blijft.

Vrijdag wordt het advies besproken met de andere ministers van de Vlaamse regering. Maar in principe staat er Weyts nu nog weinig in de weg om zijn slag thuis te halen. Al valt nog af te wachten hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), die zich vanaf het begin bezorgd over de toetsen uitlieten, reageren op het advies.