Quick-Step Alpha Vinyl wordt de komende vijf jaar Soudal-Quick-Step

In de uitzending van Vive le Vélo op zondagavond maakten Dirk Coorevits (CEO van Soudal) en Ruben Desmet (CEO van Unilin Flooring, Quick Step) al bekend samen te zullen werken rond de nieuwe ploeg Soudal-Quick Step. “Soudal zal dus de lead nemen”, bevestigde Ruben Desmet. “Het budget (rond de 20 miljoen euro) zal ook een stukje opgetrokken worden.”

Manager Patrick Lefevere blijft sceptisch: “De renners hebben ook goede makelaars. We zien daarna wel wat er nog overblijft om te investeren in onze ploeg. We willen behouden wat we hebben en we willen zo doorgaan.”

(vlnr.) Dirk Coorevits (CEO Soudal), renner Yves Lampaert, Ruben Desmet (CEO Quick Step) en ploegmanager Patrick Lefevere op de voorstelling van de nieuwe ploeg Soudal-Quick Step. Beeld Photo News

Grote rondes

De focus zal in de nieuwe ploeg ook meer verschuiven naar de grote rondes in plaats van het klassieke werk. “We willen een kern uitbouwen die kan meespelen voor de overwinning, bijvoorbeeld in de Tour. Die ambitie mag uitgesproken worden”, klinkt het bij Desmet.

Lotto blijft wel sponsor in het peloton en gaat vanaf volgend seizoen door het leven als Lotto-Dstny.