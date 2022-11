Qatar verbiedt bierverkoop in de WK-stadions, ten koste van miljoenendeal FIFA

Het gaat om de meest abrupte aanpassing van het alcoholplan voor het WK, waarover al maanden spanningen zijn tussen de FIFA en gastland Qatar. In het conservatief-islamitische Qatar gelden strenge regels voor het gebruik van alcohol. Drinken in het openbaar is niet toegestaan en alcoholische drankjes zijn peperduur. Maar voor de aanwezige voetbalsupporters zal er dus helemaal geen bier beschikbaar zijn tijdens de wedstrijden.

Volgens diverse media zouden de aangescherpte regels niet gelden voor de skyboxen met FIFA-bazen, zij zouden tijdens de wedstrijden nog gewoon alcohol kunnen drinken. De FIFA zelf geeft daar geen duidelijkheid over.

Hoe dan ook brengt de plotse ommekeer de voetbalbond mogelijk in de problemen. FIFA heeft namelijk een groot sponsorcontract met de Amerikaanse bierbrouwer Budweiser. Dat bedrijf betaalt de FIFA tientallen miljoenen zodat zijn naam op reclameborden staat en zodat alleen zijn bier kan worden geschonken in de stadions. Bovendien staat in de officiële supportersgids van het WK dat “tickethouders toegang hebben tot Budweiser, Budweiser Zero en Coca-Colaproducten binnen de zone van het stadion”, voor minstens drie uur voor de wedstrijd en een uur erna.

Budweiser kan wel nog steeds bier verkopen op het FIFA Fan Festival in het centrum van Doha. Een glas bier kost daar naar verwachting zo’n 13,50 euro. Ook in sommige andere fanzones zal alcohol worden verkocht, terwijl andere zones alcoholvrij zijn.

Sinds Qatar in 2010 het voetbaltoernooi toegewezen kreeg, zijn er vragen gerezen over de rol van alcohol tijdens het WK van dit jaar. Hoewel in Qatar, anders dan bijvoorbeeld buurland Saudi-Arabië, alcohol niet helemaal is verboden, is het nuttigen ervan op openbare plaatsen illegaal. Bezoekers mogen ook bovendien geen alcohol meenemen naar Qatar, ook niet van de belastingvrije zones op de luchthaven.