Qatar betaalt WK-reis supporters in ruil voor goeie pr

Na alle getuigenissen rond corruptie en mensenrechtenschendingen, pakt Qatar uit met een charmeoffensief om een goed beeld van het land na te laten op het WK Voetbal. Van elk deelnemend land mogen een beperkt aantal uitverkoren fans straks op kosten van Qatar de openingsmatch en de groepscampagne meepikken, inclusief verblijf en vluchten.

België mag 20 supporters gratis naar Qatar sturen. De voetbalbond kwam daar pas laat achter. “We kregen van een aantal supporters melding dat ze door het organisatiecomité van Qatar gecontacteerd waren", zegt Stefaan Van Loock van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “Daarop hebben we Qatar voorgesteld dat wij de supporters met de langste staat van dienst konden uitnodigen, wat ook zo gebeurde.”

De Nederlandse Openbare omroep NOS berichtte dat een aantal van de voetbalfans uitgekozen werd als ‘Fan Leader’. Zij mochten de overige meereizende fans uitkiezen, maar moesten wel een gedragscode ondertekenen. In die gedragscode staat bijvoorbeeld dat de ‘Super Fans’ posts van de organisatie op sociale media moeten liken en delen op hun eigen accounts. Ook moeten ze zelf positief berichten over het WK en reacties van andere fans verwijderen als ze beledigend zouden zijn. Als ze zich niet aan de gedragscode houden kan de organisatie hun rol afnemen.

Volgens de Belgische voetbalbond hebben de afreizende Belgische fans geen zo’n gedragscode moeten tekenen. “Als blijkt dat dat wel het geval is, is dat een probleem. We zullen dit zeker opvolgen. Voor ons zou het niet door de beugel kunnen als er van de fans een tegenprestatie wordt gevraagd die Qatar in een goed daglicht moet stellen.”