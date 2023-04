PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw reikt Vooruit de hand: ‘Stop rechts te volgen en kijk naar links’

PVDA bracht deze week het nieuws naar buiten dat ook gewone parlementsleden het pensioenplafond omzeilden en dat alle partijen daar volgens een verslag in 2013 bewust mee instemden. Daarmee maakte de partij zich waarschijnlijk niet populair, maar volgend jaar zijn er wel verkiezingen. Wat zijn de ambities van PVDA? “Wij moeten volledig doorbreken, en dat betekent ook verantwoordelijkheid kunnen nemen en beleid kunnen voeren, en daarvoor hebben we partners nodig”, aldus Hedebouw.

De partij reikt dan ook de hand naar de linksere partijen, zoals Vooruit. Hij zegt de strategie van voorzitter Conner Rousseau, “die de N-VA van Bart De Wever al twee jaar achterna aan het lopen is”, niet te begrijpen. “Het is algemeen geweten dat De Wever en Rousseau een coalitie willen vormen in 2024.” Hedebouw verwijst daarbij naar Antwerpen, waar de twee partijen volgens hem samen een rechts beleid voeren en zet daartegenover het Zelzaats model, waar Vooruit en PVDA een “toekomstalliantie” vormen. “Ik wil in discussie gaan met Conner, bekijken hoe we in 2024 positieve veranderingen kunnen doorvoeren.”

Groen, dat volgens PVDA aan “klimaatelitisme” doet, lijkt een moeilijkere partner. “Het zal gemakkelijker zijn met Vooruit om op socio-economisch vlak akkoorden te vinden”, zegt Hedebouw. Hij noemt het wel een probleem dat de socialisten mee rechtse voorstellen zoals de loonblokkering ondersteunen. De vermogensbelasting die PVDA wil invoeren, en ze sterk zal inzetten in aanloop naar de Dag van de Arbeid, komt er niet met de N-VA. “Tegen Vooruit zeg ik: stop die rechtse maatregelen mee te stemmen en kijk eerder links.”

‘Het probleem met de PS’

En wat met de Franstalige socialisten? “Het probleem met de PS is dat dat een heel arrogante partij is en we mogen niet onder stoelen en banken steken dat een dialoog tussen PS en PVDA moeilijk is”, aldus Hedebouw.

“Paul Magnette denkt nog altijd dat hij het zelf gaat kunnen doen met de MR en Les Engagés, maar ik denk wel dat ik in 2024 kan discussiëren met PS over het behoud van het land. De PS is nu al met de N-VA aan het bekijken hoe ze zullen meegaan met een splitsing van het land.”

Coalitiespartners vinden

Hedebouw zegt ook realistisch te zijn dat het op regionaal en federaal niveau moeilijk wordt om te besturen, maar dat het op lokaal vlak wel kan. “Daar kunnen we krachtsverhoudingen uitbouwen om terecht te komen in coalities.” Hedebouw kijkt naast Zelzate bijvoorbeeld naar Charleroi, Herstal, Seraing en Sint-Gillis, “maar natuurlijk moeten we een coalitiepartner vinden”.

Wat met het cordon tegen PVDA? Dat is er niet, volgens Hedebouw. “We zitten in een coalitie met Vooruit en Groen, PS en Ecolo zeggen dat ze het zien zitten om met ons te regeren.”