Pukkelpop voegt vijf nieuwe namen toe aan affiche, festival zo goed als uitverkocht

Ook worden er nog eens vijf namen toegevoegd aan de zo goed als complete affiche. Op donderdag komt KRANKk, een collectief van producers en muzikanten, bestaande uit Thomas Geysen op drums, Aram Abgaryan op keys en Willem Heylen op gitaar. Dezelfde dag komt ook $hirak, een van de meest populaire producers van Nederland. Hij is vooral bekend voor zijn werk voor onder andere Lil Kleine, Broederliefde en Boef & Ronnie Flex maar kruipt ook zelf regelmatig achter de dj-decks.

Op vrijdag komt DJ Fresh, de Britse drum-’n-bassproducer en dj die onder meer bekend is van het nummer ‘Hot Right Now’ dat hij samen met Rita Ora opnam. Op vrijdag kunnen bezoekers ook naar EMJIE, een Brusselse dj en producer die geïnspireerd is door kunst, design en andere multiculturele disciplines. Zaterdag komt Pongo naar Kiewit. De stem van zangeres Engracia Domingos da Silva is onder meer bekend van de monsterhit ‘Kalemba (Wegue Wegue)’ van Buraka Som Sistema.