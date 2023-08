Pukkelpop krijgt virtueel broertje: ‘Een leuke manier om kennis te maken met alles waar het festival voor staat’

“De virtuele festivalomgeving van het Limburgse festival wordt gekenmerkt door tal van leuke playgrounds met unieke fauna en flora, gave minigames en uiteraard ook muziek”, stelt Pukkelpop in een persbericht. “Jonge fans kunnen zo genieten van de energie en sfeer van Pukkelpop, ongeacht hun fysieke locatie.”

In het gameplatform Roblox kunnen spelers aan de hand van een avatar door virtuele werelden lopen. Nu behoort dus ook het festivalterrein van Pukkelpop tot de mogelijkheden, inclusief de kenmerkende vlaggen en verschillende podia. Het spel is vooral populair bij tieners en jonge twintigers, klinkt het bij Pukkelpop. “Pukkelpop is vaak het eerste festival waar jongeren naartoe gaan”, vertelt woordvoerder Frederik Luyten. “Voor hen en de jongere pre-Pukkelpoppers is dit een leuke manier om kennis te maken met alles waar Pukkelpop voor staat. Zelfs wanneer je nog niet naar het echte festival kan of mag komen. En waar we in de ‘echte wereld’ op de eerste plaats een muziekfestival zijn, is er in de virtuele omgeving nog iets meer aandacht voor het speelse.”

Toch staat ook muziek op het programma. De Limburgse ISE zal, via een persoonlijke avatar, op 19 augustus de eerste showcase spelen. Die is op Pukkelpop zelf ook te volgen aan het E-rena-podium. Enkele jaren geleden speelde ook Lil Nas X al een virtueel concert op Roblox. “We zijn en blijven een festival waar muzikaal talent alle kansen krijgt. Met dit initiatief hopen we artiesten ook warm te maken voor nieuwe kanalen”, zegt Luyten. “Met een digitale revolutie in volle expansie is het logisch dat we daar als festival mee experimenteren.” (DM)