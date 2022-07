Puin van Chinese raket stort dit weekend neer op aarde

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA uitte kritiek op China omdat de raket na gebruik niet in kleinere delen uit elkaar is gevallen, wat de internationale norm is. De raket is op 24 juli gebruikt om materiaal te brengen voor het in aanbouw zijnde ruimstation Tiangong.

Lees ook Brokstukken Chinese raket storten komende dagen terug op aarde. Waar? Dat is onduidelijk

In mei vorig jaar waren al resten van een gebruikte raket neergestort in de buurt van de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan. Volgens Peking was toen al het “grootste deel” opgebrand tijdens de terugkeer in de aardatmosfeer. Ook toen uitte de NASA kritiek.