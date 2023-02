Psychologieprofessor Mattias Desmet tekent beroep aan tegen beslissingen van UGent

Deze week liet de Universiteit Gent weten dat het handboek van professor Mattias Desmet, De psychologie van het totalitarisme, zonder correcties niet langer mag dienen in zijn lessen. Bovendien neemt een collega zijn taken als hoofddocent over. Desmet zou slechts de helft van de lessen mogen geven.

Die maatregelen en de communicatie erover zijn “totaal onjuist, ongefundeerd en ongepast”, zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge nu in De Standaard. Hij betwist ook dat er meerdere klachten van studenten en personeelsleden bij de UGent zouden gemeld zijn. “Dat is volkomen fout. Het gaat om twee anonieme klachten van beweerde studenten.”

Van Steenbrugge laat weten dat Desmet bij de raad van bestuur van de universiteit beroep zal aantekenen tegen de genomen maatregelen door de UGent. “We gaan de strijd voeren waar die hoort te gebeuren.”

Desmet reageerde eerder al dat de kritiek op zijn boek “op niets gebaseerd is” en dat hij ging bekijken welke “verdere stappen” hij kon zetten. “De concrete kritieken die ik tot nu toe grondig kon controleren, waren stuk voor stuk verkeerd. Ik heb ze opgelijst en vervolgens uitgebreid weerlegd. Over sommige delen kan je inderdaad discussiëren, maar het is duidelijk dat de bureaucratie van de UGent niet wil discussiëren. Het is om mijn mening te doen, maar dat kan je in academische kringen niet luidop zeggen. Ze hebben alle 36 uur van mijn lesopnames opgevraagd, maar volgens mij nooit bekeken.”