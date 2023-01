PS zet Marc Tarabella uit partij na onthullingen Qatargate

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Qatargate wordt PS’er Marc Tarabella uit de partij gezet. “Maar als blijkt dat de feiten niet bewezen worden, kan hij vragen om opnieuw in de partij te worden opgenomen”, is woensdagavond te horen. De PS benadrukt vast te houden aan het vermoeden van onschuld. “Het is aan het gerecht om de feiten aan te tonen, partijen beschikken niet over de mogelijkheden om een onderzoek te voeren.”

Eerder op de dag is Tarabella al uit de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement gezet. Hij zal nu als onafhankelijke moeten zetelen. “De fractie wil duidelijk maken dat ze voor transparantie kiest en niet zal terugdeinzen voor de nodige hervormingen”, zegt een bron bij de sociaaldemocraten.