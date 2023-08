PS wil knelpuntberoepen invullen met sans-papiers

In die brief schreef Di Rupo dat Wallonië meer armslag moet krijgen om asielzoekers en sans-papiers in te schakelen voor jobs waarvoor bedrijven niemand vinden. Volgens Di Rupo schaadt de te strenge federale regelgeving van economische migratie de belangen van het Waals Gewest. Nu kan geen arbeidsvergunning worden toegekend aan sommige mensen die in Wallonië verblijven en de expertise hebben om knelpuntberoepen uit te oefenen, zegt hij.

Dat laatste is een probleem, ook al ligt de werkloosheid in Wallonië dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Volgens Forem, de Waalse evenknie van de VDAB, zochten in Wallonië vorige maand 223.857 mensen een job. Tegelijk staan een kleine 40.000 vacatures open en worden 158 beroepen als knelpunt omschreven.

Di Rupo vraagt ook soepeler regels voor asielzoekers, die vandaag na vier maanden al aan de slag kunnen. Ruim 17.800 asielzoekers voldoen aan die criteria. Van hen zijn er zo’n 10.000 aan de slag, vaak via interimkantoren.