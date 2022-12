PS-voorzitter Magnette: ‘Ik ben zeer boos op Alexander De Croo’

In de zomer kwamen de partijen in de federale regering overeen om enkele pensioenhervormingen door te voeren. Het ging onder meer over een pensioenbonus van 300 à 500 euro netto per jaar voor wie vrijwillig doorwerkt na de leeftijd voor vervroegd pensioen of een hoger pensioen voor wie deeltijds werk en gezin combineerde.

Vorige week vrijdag presenteerde premier De Croo een nota binnen de regering met voorstellen om enkele van de toen afgeklopte hervormingen terug te draaien. Dat is vooral bij de Franstalige socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. Met Karine Lalieux levert PS de minister van Pensioenen.

PS-voorzitter Magnette komt er nu op terug in een interview met Het Laatste Nieuws. “Ik heb het al eens gezegd, maar ik zeg het nu stellig: er is een probleem met de werkmethode in deze regering”, zegt hij. “En dat is de laatste weken verergerd. Ik ben zeer boos op Alexander De Croo. Hij is compleet incorrect te werk gegaan door onlangs zonder overleg een pensioenvoorstel op tafel te gooien. Wij hervormden in juli de pensioenen. We stelden een lastige begroting op. We sloten een loonakkoord. Moeilijk, maar we deden het allemaal. De Croo komt in de problemen met die whatsapps? En wij zwijgen. We verdedigen de begroting. En wat doet hij om ons te bedanken? Hij valt ons aan op een manier die ik nog nooit zag. Ik heb ervaring met vier premiers. Nog nooit heb ik een premier zo zien doen.”

Gevraagd of hij het vertrouwen in De Croo behoudt, zegt Magnette dat “dit een goede uitleg vraagt om verder te kunnen gaan”. Al blijft hij naar eigen zeggen constructief en heeft hij de intentie de rit uit te doen met Vivaldi.