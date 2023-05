Proximus verhoogt al voor tweede keer dit jaar tarieven: ‘Kunnen niet anders’

In januari verhoogde Proximus al eens de tarieven. Nu volgt dus een tweede verhoging. De operator had de hogere tarieven vorige week al aangekondigd bij de publicatie van de kwartaalcijfers, maar nu zijn de details bekend.

Concreet wordt een deel van de populaire Flex-packs 3 euro per maand duurder. Dat is een verhoging van gemiddeld 4 procent, afhankelijk van de samenstelling. Het gaat om de packs met een tv-component. “De stijging betreft de huur van de decoder en is een weerspiegeling van de hogere prijzen voor materialen en hardware”, klinkt het bij de operator.

Ook vast internet wordt in bepaalde gevallen duurder vanaf 1 juli. De prijs voor het instapproduct Internet Essential wijzigt niet, maar Internet Maxi en Internet Maxi Fiber worden een euro per maand duurder. Dat komt overeen met een prijsstijging van zo'n 2 procent.

Een deel van het mobiel aanbod wordt eveneens duurder, maar het beschikbare datavolume stijgt. Er is geen prijswijziging als het Mobilus-abonnement deel uitmaakt van een pack. De prijs voor Mobilus S wijzigt niet, maar Mobilus M en Maxi worden respectievelijk 3 en 5 euro per maand duurder.

Wie enkel een vaste lijn heeft ten slotte, moet ook meer betalen. De abonnementsprijs wordt 1 euro duurder per maand. En wie kiest om in het weekend en tijdens de week 's avonds gratis te bellen, ziet de prijs per gesprek overdag stijgen van 88 eurocent naar 1 euro.

Proximus zegt te begrijpen dat het geen prettige boodschap is voor de klanten, maar wijst op de gestegen inflatie van vooral lonen, energie en de prijs van technologische apparatuur, zoals decoders en modems.