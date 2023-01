Proximus halveert dividend vanaf boekjaar 2024

De dividendherziening kadert in een nieuw strategie voor de komende drie jaar waar het telecombedrijf mee uitpakt: Bold2025. Dat plan moet “groei en waardecreatie op lange termijn genereren”, klinkt het.

Concreet zal Proximus over het resultaat van 2023 een brutodividend uitkeren van 1,20 euro per aandeel, net zoals het voorbije jaar. Maar voor de resultaten van 2024 en 2025 snijdt het diep in die dividenden, vanaf dan wordt dat gehalveerd naar 0,60 euro per aandeel.

Analisten hadden verwacht dat CEO Guillaume Boutin vandaag zou aankondigen dat het dividend voor dit jaar al verlaagd zou worden, maar dat is dus niet het geval. Proximus zal pas later dan verwacht snijden in de uitkering van dividenden, maar doet dat dan wel meteen drastischer.

Schatkist

Aangezien de Belgische overheid meerderheidsaandeelhouder is van het telecombedrijf, met 53,51 procent van de aandelen in handen, zal deze beslissing ook een effect hebben op de begroting van de regering na 2024. Een halvering van het dividend zal de schatkist jaarlijks als gevolg bijna 109 miljoen euro minder dividend opleveren voor de resultaten van 2024 en 2025.

Proximus kondigt ook aan een tweede ronde van kostenbesparingen te activeren, voor een bedrag van 220 miljoen euro over de komende drie jaar. Dat moet de druk op de operationele uitgaven wegens de inflatie beperken, klinkt het. Details over waar kosten zal worden bespaard, geeft het bedrijf niet.

Het plan voorziet ook voor meer dan 400 miljoen euro aan desinvesteringen.