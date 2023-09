Provincie Antwerpen talmt met stikstofvergunningen

Bedrijven die stikstof uitstoten en een nieuwe vergunning willen in de provincie Antwerpen kijken aan tegen maanden vertraging. Zolang geen stikstofdecreet goedgekeurd is in het Vlaams Parlement stelt de deputatie ‘maximaal’ de behan­deling van vergunnings­aanvragen uit. Dat zegt Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

“We proberen de termijn zo veel mogelijk te overbruggen met een verlenging waarin de wetgeving voorziet”, zegt Lemmens. De provincie stelt de behandeling uit of verlengt de beslissingstermijn. Zo’n verlenging is doorgaans 60 dagen.

Ethaankraker

Omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de ethaan­kraker in Antwerpen van de Britse chemiereus Ineos nekte, werd de ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ingetrokken. Die instructie was een tijdelijke vergunningsbasis. Om een nieuw kader neer te zetten dienden Open Vld en de N-VA in het parlement een stikstofdecreet in, maar dat is nog niet goedgekeurd.

Experts zeggen dat Antwerpen wel degelijk nog vergunningen kan behandelen. Zolang een bedrijf dat stikstof uitstoot in een milieuonderzoek aantoont dat zijn activiteit geen significante effecten heeft op de nabij­gelegen natuur, kan een vergunning verleend worden, zegt professor omgevingsrecht Aube Wirtgen (VUB).

De andere provincies behandelen wel nog vergunningsaanvragen met stikstofuitstoot en gaan anders te werk, zo blijkt uit een rondvraag van De Tijd.