► Protesterende boeren breken door afzetting bij huis van Nederlandse minister: agenten kiezen voor eigen veiligheid

Bekijk: Nederlandse boeren breken door afzetting politie

Het is de tweede dag op rij dat boeren betogen tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister. Dinsdagavond duwden boze boeren een politieauto opzij waarna zo’n 40 tractoren de straat konden inrijden. De situatie bij het huis van de minister was zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen, meldt de politie Gelderland. Ze konden daardoor niet direct ingrijpen toen boeren door een afzetting van de politie wisten te breken.

Volgens de Nederlandse politie zijn bij de actie “duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank (mesttank, red.) geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners”, schrijft de politie op Twitter. De politie wil degenen die betrokken waren bij de vernielingen opsporen. “De openbare orde is verstoord en er zijn vernielingen gepleegd. Ook is er de nodige afval gestort.”

Behalve mest werd met een hakselaar ook hooi of stro door de straat geblazen. Ook werd op het terrein van de minister met vuurwerk gegooid. Een geparkeerde politieauto werd door de boeren gevuld met hooi. Om de boeren van zichzelf en de auto’s af te houden stonden agenten paraat met wapenstokken.

“Ze gaan echt over grenzen heen”, verklaarde politiechef Willem Woelders gisteravond in de talkshow Op1. “Dit is gewoon intimiderend en bedreigend. Wij zullen daartegen optreden. Dat demonstranten voor de woning van minister Van der Wal staan is onacceptabel. Je mag je verhaal doen, maar wat hier is gebeurd is intimiderend.”

Bewakingspost

Een mobiele politiepost en camera's bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Beeld ANP

Maandag plaatste de politie nog een bewakingspost bij het huis van de minister. Ruim twee weken geleden werd voor het eerst bij het huis van de bewindsvrouw betoogd en afgelopen week plaatsen onbekenden strobalen in de straat. Dat gebeurde nadat zij haar stikstofplannen had gepresenteerd.

Eerder op de dag riepen premier Mark Rutte en minister van Justitie Dilan Yeşilgöz de boeren nog op om zich bij hun protesten binnen de grenzen van de wet te houden. Rutte noemde boerenacties die tot gevaarlijke situaties leiden voor weggebruikers, ambtenaren of politici “onacceptabel”.

Rutte waarschuwt relschoppers

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft de actie aan het huis van minister van der Wal intussen streng veroordeeld. “Deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten”, klinkt het. Hij roept op om “beschaafd te demonstreren”. De actie is “slecht voor de zaak waar zij voor staan”.

Van der Wal en alle andere betrokkenen zijn “natuurlijk ontzettend geschrokken”, zegt Rutte. Al wil hij daarover weinig kwijt “omdat zij niet wil dat het over haar gaat”. De premier staat in contact met de hoofdrolspelers, op wie de gebeurtenissen volgens hem enorme indruk hebben gemaakt.

“Met deze boeren ga ik natuurlijk even niet in gesprek”, aldus Rutte. Maar met de volgens hem overgrote meerderheid die fatsoenlijk wil protesteren, gaat het overleg voort. Rutte werd opgeroepen om wegens de ongeregeldheden terug te keren naar Nederland, maar hij kan naar eigen zeggen niet weg van de NAVO-top.

Ook minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag spreekt haar weerzin uit. “Wat een angstaanjagende agressie gisteravond. Richting collega Van der Wal en haar gezin. Richting de politie en hulpverleners. Richting onze samenleving. Dit rellen om je zin door te duwen heeft op geen enkele manier meer met demonstreren te maken. Dit moet stoppen.”