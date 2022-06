Protest tegen stikstofplannen naar kookpunt: ‘Alle veebedrijven voelen de impact op de een of andere manier’

‘Demir aan de strop.’ Met die boodschap en daarboven een opgeknoopte pop reed een boer maandagavond met zijn tractor rond in Merksplas. Samen met tientallen collega’s voerde hij er actie tegen de stikstofplannen van de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was maandag naar de Antwerpse gemeente afgezakt om samen met het Algemeen Boerensyndicaat tekst en uitleg te geven bij de Vlaamse stikstofplannen. Uiteindelijk moest Demir Merksplas verlaten in een politieauto omdat haar eigen auto vastgereden werd. De minister liet dinsdag weten een klacht in te zullen dienen wegens bedreiging. “Als een grens wordt overschreden, moet je een klacht indienen”, klonk het, verwijzend naar de opgeknoopte pop.

Woensdagochtend staat een nieuwe actie gepland aan het gemeentehuis van Ravels. Daar dienen landbouwers en ondernemers rond het Turnhouts vennengebied, de zwaarst getroffen stikstofregio, alle 675 bezwaarschriften in die ze de afgelopen maanden verzamelden.

Het is volgens het kabinet-Demir onmogelijk om te zeggen hoeveel bezwaren al ingediend werden. De Boerenbond mobiliseerde zijn leden om actie te ondernemen, maar heeft nog geen cijfers. Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat vermoedt dat er uiteindelijk “een paar duizend bezwaren of opmerkingen ingediend zullen worden, wetende dat er zo’n 10.000 tot 12.000 veebedrijven zijn in Vlaanderen. Die voelen de impact van de plannen allemaal op de een of andere manier.”

Al zijn het lang niet enkel landbouwers die bezwaar aantekenen. Ook verschillende (milieu)organisaties doen dat. “Wat voor ons het zwaarste doorweegt, is dat men stikstof alleen bekijkt terwijl er zoveel andere uitdagingen verbonden zijn aan landbouw”, zegt Ingrid Pauwels, coördinator van de vzw Voedsel Anders.

Ze verwijst naar de Nederlandse stikstofplannen die ingekapseld werden in een breder klimaatbeleid. “Er komt nu heel wat wetgeving op ons af. Als men die individueel aanpakt, moeten we binnen twee jaar bedrijven misschien toch teleurstellen, maar dan omwille van de kwaliteit van water. Dit biedt bedrijven geen rechtszekerheid.”

De vraag is wat de impact zal zijn. “Het is een klassieke truc bij openbaar onderzoek om zwaar in te zetten op het verzamelen van honderden bezwaren tegen een project”, zegt Hendrik Schoukens, expert milieurecht (UGent). “Maar eigenlijk is het enkel de inhoud die telt.”

Zeker aangezien heel wat bezwaarschriften ingevuld werden op basis van een voorbeeld van organisaties zoals de Boerenbond, zal de overheid niet elk dossier individueel beantwoorden. “Ze moet enkel antwoord bieden op elk individueel inhoudelijk argument”, zegt Schoukens. Zelfs als het argument steek houdt, is het nog altijd aan de regering om te bepalen of ze daar rekening mee houdt. De voorbije weken werd duidelijk dat ondanks het akkoord er nog grote onenigheid is binnen de Vlaamse regering.