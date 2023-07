Promovendus RWDM ontslaat coach Vincent Euvrard en groot deel technische staf vlak voor competitiestart

Ook assistenten Jonathan Alves en Fréderic Stilmant en keeperstrainer Thierry Berghmans verlaten de club met onmiddellijke ingang.

De 41-jarige Euvrard stond sinds december 2020 aan het roer bij RWDM. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de titel in de Challenger Pro League. Maar daar mag hij geen verlengstuk aan breien. “Hoewel onze beslissing rekening houdt met zijn sterk leiderschap in de voorbije seizoenen, is het ook met het oog op de toekomst dat we proberen een basis te leggen voor consistent succes in de eerste klasse en uiteindelijk ook in Europa”, meldt eigenaar John Textor in een mededeling op de clubwebsite.

“Net zoals we vaak zeggen dat we spelers werven met een profiel dat overeenkomt met onze visie op succes, is het belangrijk dat we teamleiderschap op dezelfde manier benaderen”, vervolgt Textor. “Onze belangrijkste overtuiging is dat samenwerking, regionaal en wereldwijd, tussen onze clubs en onze gemeenschappen, de kern vormt van onze concurrentiestrategie. Onze visie voor RWDM is het idee dat hulp van alle kanten kan komen en we willen dit volledig omarmen.”

John Textor is sinds begin vorig jaar eigenaar van RWDM. Eind mei schoof de Amerikaan de bij de fans populaire Thierry Dailly opzij als voorzitter, om vervolgens de Fransman Gauthier Ganaye aan te stellen als CEO. Textor is eigenaar van meerdere voetbalclubs wereldwijd, zoals het Franse Olympique Lyon, het Braziliaanse Botafogo en het Engelse Crystal Palace.

“Het verder opbouwen van relaties binnen onze familie van clubs zal RWDM helpen om te winnen”, gaat Textor verder. “Onze langetermijnvisie is om kampioenschappen voor Brussel te behalen. Daarom is het van het grootste belang een positieve omgeving te creëren, gelijke kansen voor alle spelers te verzorgen, een verenigde kleedkamer te hebben en perfecte harmonie op alle niveaus van onze organisatie te creëren. Het is mijn verantwoordelijkheid om zo’n omgeving te garanderen en de veranderingen die we dit seizoen hebben doorgevoerd staan in dienst van deze idealen.”

Dinsdag zal RWDM de nieuwe technische staf bekendmaken. RWDM opent zaterdag het seizoen met een thuismatch tegen vicekampioen Racing Genk.