Progressieve Tina Kotek wint gouverneurschap Oregon, alle ogen richten zich nu op Arizona en Nevada

In haar campagne richtte de Democraat zich op thema’s als klimaat en abortus. Tijdens haar overwinningstoespraak vroeg ze haar ‘mede-Oregonians’ om vertrouwen te hebben in de toekomst, ongeacht op wie ze hadden gestemd. ‘Wees alsjeblieft betrokken’, zei ze, ‘zodat we onze problemen samen kunnen oplossen.’

Kotek nam het in Oregon op tegen twee andere vrouwen: Republikein Christine Drazen en de onafhankelijke Betsy Johnson. Nadat ze wist dat ze gewonnen had, belde ze haar tegenstanders op. Ze beloofde als gouverneur zich ook in te zullen zetten voor de thema’s die haar tegenstanders belangrijk vinden.

Kotek is de tweede openlijk lesbische gouverneur ooit in de Verenigde Staten. De allereerste, Maura Healey, ook een Democraat, won twee dagen eerder het gouverneurschap van Massachusetts. In totaal wonnen 22 Democraten gouverneursraces tegenover 24 Republikeinen.

Er wordt nog geteld

Amerikanen konden dinsdag hun stem uitbrengen in de tussentijdse verkiezingen, maar de resultaten zijn op vrijdagochtend nog altijd niet allemaal binnen. De verwachte meerderheid voor de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden is nog niet definitief, maar ze stevenen daar wel op af met inmiddels 211 zetels binnen. Dat is iets meer dan de 197 zetels die nu naar de Democraten gaan. Bij minimaal 218 zetels heeft een partij de meerderheid.

Alle ogen richten zich nu op de Senaatsverkiezingen en met name de tellingen in Arizona en Nevada. Het optimisme groeit bij Democraten, die hopen hun meerderheid in de Senaat te behouden. Misschien kunnen ze zelfs een extra zetel bijwinnen. Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, zou ieder uur bellen met partijgenoten in Nevada en Arizona om poolshoogte te nemen. Op woensdag zei hij een ‘goed gevoel’ te hebben over de uitslag.

Als zijn gevoel klopt en de Democraten winnen zowel Nevada als Arizona, dan neemt dat de druk weg van de zogenoemde run off-verkiezingen van volgende maand in Georgia. In de staat moet een kandidaat boven de 50 procent uitstijgen om zich winnaar te mogen noemen. Democraat Raphael Warnock en Republikein Herschel Walker zaten elkaar daar echter zo op de hielen dat er in december een tweede ronde komt. Inwoners van de staat kunnen dan opnieuw stemmen.