Productieteam en acteurs nemen deze week afscheid van ‘Batgirl’ tijdens geheime ‘begrafenisvoorstellingen’

Het regisseursduo kreeg begin deze maand te horen dat hun superheldenfilm Batgirl niet meer zal verschijnen in de bioscoop of op streamingdiensten. Een ‘strategische keuze’, klonk het. De beslissing betekende evenwel dat niemand, ook niet het productieteam of de acteurs, ooit de film te zien zou krijgen.

Zo vertelden de filmmakers woensdagavond nog op Instagram hoe ze meteen na de beslissing geweerd werden van het filmmateriaal. Fallah herinnert zich in de Instagram-video nog hoe hij na een telefoontje van El Arbi in allerijl het bestaande materiaal wilde vastleggen op zijn smartphone: “Ik ging onmiddellijk de server op, maar alles was al geblokkeerd.” Een emotionele reactie, want piraterij is uiteraard slecht, klinkt het in de video. “Maar het was hard om te zien dat de film verdwenen was en dat we de beelden zelf niet meer konden bekijken”, zegt El Arbi. “Pijnlijk, emotioneel, en schokkend”, valt Fallah bij.

Ondertussen blijkt echter dat een selecte groep mensen, onder wie het productieteam en de acteurs, de film toch te zien zal krijgen. Op basis van ‘verschillende bronnen’ meldt The Hollywood Reporter dat er deze week verschillende privé-voorstellingen van Batgirl worden georganiseerd. Volgens Amerikaanse media gaat het over ‘begrafenisvoorstellingen’, zodat het team achter de film toch nog een kans krijgt om ‘afscheid te nemen’ van de film voordat die definitief achter slot en grendel verdwijnt. Het bericht is nog niet bevestigd door Warner Bros en ook Adil & Bilall hebben nog niet gereageerd.

Onder fans leeft ook nog een stille hoop dat Batgirl, net als Zack Snyder’s Justice League, na verloop van tijd toch nog uitgebracht wordt. Een ijdele hoop, zeggen deskundigen bij The Hollywood Reporter. De filmstudio kreeg namelijk een belastingvoordeel voor het schrappen van de film, en er is dus geen legale manier om de film ooit nog aan het brede publiek te vertonen.

“Hoe dan ook kan de film niet in zijn huidige staat uitgebracht worden”, zei El Arbi daar eerder al over. “Er zijn geen computereffecten en er ontbreken nog scènes. Dus als ze op een dag willen dat we de Batgirl-film uitbrengen, moeten ze ons de middelen geven om het te doen. Om het goed af te maken, naar onze visie.”