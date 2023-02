Procureur Ine Van Wymersch wordt nationale drugscommissaris

De aanstelling van een magistraat als nationale drugscommissaris is één van de zeven maatregelen die premier Alexander De Croo (Open Vld) gisteren aankondigde om de drugscriminaliteit in ons land te bestrijden. Omdat zowel lokale, gewestelijke als federale besturen bevoegd zijn voor de materie, is iemand nodig die het overzicht bewaart en alle inspanning coördineert, is de redenering. De drugscommissaris staat in nauw contact met verschillende overheden en ministeries en zou aan het hoofd komen te staan van een team van twaalf personen.

Die functie is de komende vijf jaar voor Ine Van Wymersch. “Meteen aan het werk”, tweet De Croo daarover. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) is Van Wymersch “de juiste vrouw op de juiste plaats”. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) roemt haar als “een van de allerbeste krachten bij Justitie” en beschrijft haar als een “dossiervreter, daadkrachtig, bruggenbouwer en heldere communicator”. “Ze wordt het vliegwiel dat onze strijd tegen drugscriminelen aanjaagt.”

Van Wymersch is vandaag bekend als procureur van het parket Halle-Vilvoorde, een functie die ze sinds 2019 beoefent. Ze was toen de jongste procureur des Konings van ons land. Eerder was zij woordvoerder van het parket van Brussel, onder meer ten tijde van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem. In 2016 werd ze nog verkozen tot beste Nederlandstalige woordvoerder door journalistenvereniging VVJ.

Wie haar opvolgt als procureur in het arrondissement Halle-Vilvoorde is nog niet bekendgemaakt.

Meteen aan het werk met @IneWymersch, pas aangeduid als Nationaal Drugscommissaris.



Directement au travail avec @IneWymersch, qui vient d'être nommée Commissaire nationale aux Drogues. pic.twitter.com/1N5gDk9TtQ — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 17 februari 2023

Deze ochtend toonde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zich nog sceptisch over de aanstelling van een drugscommissaris, omdat hij denkt dat het weinig zal veranderen aan de situatie in zijn stad. “De tijd dat gerechtelijke diensten, lokale politie, parket en douane in Antwerpen niet goed samenwerkten, is al lang voorbij”, zei hij op Radio 1. “Maar ook elders in ons land zijn problemen. Antwerpen staat op kop als het gaat over cocaïne, maar ons land produceert ook synthetische drugs en cannabis. Dus volgens mij is het de bedoeling dat iemand van bovenaf de ministers ontzorgt door zich dat dagelijks aan te trekken.”