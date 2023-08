Proces tegen Trump start op 4 maart, als het aan openbaar aanklager ligt

Trump en achttien andere beklaagden, onder wie zijn voormalige advocaat Rudy Giuliani, en Mark Meadows, zijn ex-stafchef in het Witte Huis, zijn maandag door een grand jury in Atlanta aangeklaagd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. De beklaagden moeten uiterlijk 25 augustus voor de autoriteiten in Atlanta verschijnen. Dan zullen persoonlijke gegevens worden verzameld en politiefoto’s worden gemaakt: die procedure zou in een gevangenis kunnen plaatsvinden.

Het staat nog niet vast of de rechter in Georgia de voorgestelde datum voor het begin van het proces zal goedkeuren. Die datum valt midden in de verkiezingscampagne: Trump doet in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap.

Eerder werd de 77-jarige miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime documenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (in de staat Washington).