Proces tegen Acid gestart, pleidooien uitgesteld: ‘Het zou raar zijn dat ik een hogere straf krijg dan de Reuzegommmers’

Acid werd aangeklaagd door een voormalige preses van Reuzegom omdat hij in een filmpje van enkele maanden geleden vier Reuzegommers bij naam heeft genoemd. De ex-preses, die niet aanwezig was op de fatale doop van Sanda Dia, bracht de influencer samen met zijn ouders voor de rechter. De ouders van de Reuzegommer hebben namelijk een restaurant in Antwerpen dat na de publicatie van de video veel slechte reviews en valse reservaties kreeg.

Er zijn zeven tenlasteleggingen tegen Acid, waaronder belaging, elektronische belaging en cyberpesten. Er hangt hem in theorie een straf van twee jaar cel en een geldboete van 136.000 euro boven het hoofd. “Veel he”, zei hij achteraf. “Ik denk niet dat ik in de gevangenis ga belanden. Als het wel zo is, dan is het maar zo. Maar het zou raar zijn dat ik een hogere straf zou krijgen dan de Reuzegommmers.”