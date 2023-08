Privétheater van Romeinse keizer Nero ontdekt op steenworp van het Vaticaan in Rome

Het gaat om een uiterst belangrijke vondst, stellen de archeologen die ruim een jaar werkten aan opgravingen in de toekomstige bouwput. Het theater van Nero werd in millennia oude boeken van Romeinse historici als Plinius de Oude en Tacitus beschreven, maar de locatie was tot nu toe altijd onbekend gebleven. Volgens de archeologen gaat het om een bijzondere plek, omdat Nero hier mogelijk zelf zou hebben opgetreden en zich hebben voorbereid op publieke verschijningen.

“Hoewel we geen bewijs hebben dat het zo heeft kunnen zijn, herinneren Plinius de Oude en Tacitus hoe Nero optrad in een theater, waarvan wij denken dat het een van deze gebouwen is”, zegt Marzia Di Mento, die het archeologisch onderzoek op de plek leidt, tegen wetenschapswebsite ‘Scientific American’.

Wreedste keizer

Nero regeerde van 54 tot 68 na Christus en staat tweeduizend jaar na zijn dood vooral bekend als een van de wreedste Romeinse keizers, die op grote schaal Christenen vervolgde. Ook zou hij volgens hardnekkige, maar hoogstwaarschijnlijk onware verhalen een muziekinstrument hebben gespeeld tijdens de Grote Brand van Rome in 64 na Christus. Kwade tongen beweerden zelfs dat hij de brand zou hebben aangestoken om ruimte te maken voor een enorm paleis.

Nero was volgens historici echter ook bijzonder populair onder gewone Romeinen, zeker in de eerste jaren van zijn bewind. Hij had een passie voor muziek, dans en theater en trad graag zelf op. Nadat zijn positie onhoudbaar werd door militaire opstanden, zou hij “wat een artiest gaat er met me heen!” hebben geroepen, alvorens hij zijn secretaris beval hem te doden.

De opgravingen in Rome begonnen ongeveer twee jaar geleden, op een steenworp afstand van het Vaticaan. De archeologen raakten overtuigd dat het om Nero's theater gaat, nadat ze bouwmaterialen en kunstvoorwerpen van zeer hoge kwaliteit vonden. Bovendien was de grond van de ruïnes destijds eigendom van Julia Agrippina, Nero's moeder en een achterkleindochter van de eerste Romeins keizer Augustus.