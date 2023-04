Prins William ontving ‘grote som geld’ om rechtszaak tegen The Sun te laten vallen

Het nieuws kwam dinsdag naar buiten tijdens de start van de rechtszaak die Williams broer Harry tegen de uitgeverij had aangespannen. Dat deed hij omdat de kranten van News Group Newspapers (NGN) (The Sun, News of the World...) op onwettige wijze informatie over hemzelf en zijn vrouw Meghan zouden hebben verkregen. NGN eist op zijn beurt dat Harry de zaak zou laten vallen, omdat hij zijn aanklacht te laat zou hebben ingediend.

Maar volgens de advocaten van Harry heeft het zo lang geduurd voor er een rechtszaak kwam omdat er een geheime deal bestond tussen Buckingham Palace en de uitgever. Een voorbeeld daarvan zou de recente schikking tussen William en NGN zijn. De deal zou in 2012 met medeweten van queen Elizabeth zijn gesloten om te voorkomen dat leden van de koninklijke familie in de rechtszaal persoonlijke en gevoelige details over voicemailberichten zouden moeten toelichten in de rechtzaal. NGN ontkende dinsdag het bestaan van zo een akkoord.

Harry besloot niet langer te wachten op een schikkingsvoorstel en stapte toch naar de rechter. De zaak die momenteel in de High Court in Londen wordt behandeld is een van de vier zaken die de jongste zoon van koning Charles tegen Britse media heeft lopen. De 38-jarige Harry voert met zijn advocaten een oorlog tegen de roddelpers. Hij acht de ze verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder, prinses Diana in 1997 in Parijs.