Prins Laurent in ‘Humo’-interview: ‘Kan alleen blij zijn dat ik niet meewerkte aan tv-documentaire en boek’

“Ik vraag me af: is dit wel het jaar 2023? Ik heb soms de indruk dat we leven in 450 na Christus, vlak voor de val van het Romeinse Rijk.” Het is een van de (vele) bedenkingen die prins Laurent zich maakt in een interview met Humo. Dat belde hem voor het verschijnen van de eerste aflevering van tv-documentaire Laurent, prins op overschot op met de vraag of hij geen groot interview wilde geven.

“Neen”, luidt het antwoord. “Een interview geef ik niet. Ik heb nu trouwens niet veel tijd, ik ben ontzettend druk, maar ik bel u terug.” En zo geschiedde. Laurent belt (drie keer) terug, weigert een interview maar geeft de journalist wel de toestemming om hun gesprek(ken) neer te schrijven.

In die gesprekken komt hij enkele keren terug op de documentaire en het boek die nu over hem verschenen zijn. Die schetsen het beeld van een prins die niet geliefd is door zijn familie en verwaarloosd wordt. Meer zelfs, volgens journalist en koningshuiskenner Jan Van den Berghe was de prins slachtoffer van “handtastelijkheden” in een pleeggezin.

Maar Laurent geeft aan zich niet te herkennen in het beeld dat van hem geschetst wordt. “U zult me niet te zien krijgen in de documentairereeks”, zegt hij. “Ik heb geweigerd mee te werken. De makers waren op zoek naar sensatie, had ik vernomen van mensen die wel hebben meegewerkt. Die hebben voor de camera gezegd wat zij meenden te moeten zeggen, maar daar waren de makers dan weer niet gelukkig mee. En nu hebben ze een boek over mij uitgebracht met allerlei dingen uit het verleden. Ik herken mij niet in dat boek. Ik ben niet de man die ze daarin beschrijven.”

Daarna springt het gesprek alle kanten op. Passeren de revue: ChatGPT, cyborgs en de ex-premier en presidente van Moldavië, Maia Sandu. Enkele keren komt Laurent ook terug op de manier waarop journalisten hem verkeerd begrijpen. “Journalisten hebben een bepaald beeld van me waar ze niet van loskomen”, zegt hij. “Dat verwondert me elke keer opnieuw. Je kunt wel tien keer het omgekeerde vertellen van wat in hun hoofd zit, ze zullen blijven vasthouden aan wat daarin zat vóór ze met je kwamen spreken. En het wordt nog moeilijker als je, zoals ik, weleens humor gebruikt. Humor is voor hen een teken van zwakte. Dus ik vertel niets meer met humor.”