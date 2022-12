Prins Harry in nieuwe trailer van Netflix-docu ‘Harry & Meghan’: ‘Het is een vies spelletje’

In amper 76 seconden insinueert prins Harry meerdere wanpraktijken binnen het Britse koningshuis. “Er is een hiërarchie in de familie”, vertelt de hertog van Sussex. “Er wordt gelekt, maar er worden ook verhalen verspreid”, klinkt het. Hij benoemt het kortweg als ‘een vies spelletje’ en de trailer maakt vervolgens - naar verwachting - vergelijkingen tussen Harry’s vrouw Meghan en zijn overleden moeder prinses Diana, die beide veel media-aandacht kregen als echtgenoten van prinsen.

Harry herhaalt in de trailer dan ook dat hij “doodsbang was dat de geschiedenis zich ging herhalen”. Prinses Diana overleed in 1997 in Parijs bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door paparazzi. Bronnen stellen in de documentairereeks ook dat er een “oorlog tegen Meghan” werd gevoerd, “ten goede van anderen”, en dat de hele affaire gaat over “haat en ras”. “Niemand kent de volledige waarheid. Wij kennen de volledige waarheid”, zegt prins Harry nog.

Waar gaat dit weer over? Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle namen vorig jaar definitief afscheid van het Britse koningshuis. In een explosief interview met Amerikaans tv-icoon Oprah Winfrey deed het koppel uit de doeken hoe Markle er mentaal aan onderdoor ging maar geen hulp mocht zoeken. Prins Harry is in het verleden ook al vocaal geweest over zijn eigen gemoedstoestand na de dood van zijn moeder. Lees ook. Waarom Meghan Markle de meningen blijft verdelen in het VK

Harry & Meghan is een zesdelige documentaireserie over de relatie van het stel en wat zij hebben meegemaakt als leden van de Britse koninklijke familie.

De eerste drie afleveringen zijn vanaf donderdag (8 december) te zien op Netflix. De tweede en laatste lichting wordt volgende week uitgebracht, op 15 december.