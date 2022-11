Primeur: UZ Gent schakelt robot in bij hersenoperatie

Artsen brengen bij een aneurysma of uitstulping in de hersenslagader een flexibele katheter in een bloedvat via de arm of lies. Die wordt nauwkeurig via de bloedvaten naar de hersenen geleid. Dat proces wordt door röntgenstralen en contrastmiddel ondersteund, om de vaten en de bloedstroom zichtbaar te maken. Een complexe ingreep die dienst dienst Vasculaire en interventionele radiologie (VINRAD) ongeveer 80 keer per jaar uitvoert.

Een Siemens Corindus CorPath GRX zal die handeling voortaan overnemen. “We sturen de robot aan via een panel van joysticks, vanuit een cockpit die afgeschermd is tegen straling”, zegt Defreyne. “De robot beweegt de katheter, metaaldraadjes of stents tot op de plaats van het aneurysma.” Op termijn zou de robot zelf kunnen navigeren met behulp van microcamera’s of sensoren.

De robot heeft ongeveer 500.000 euro gekost, maar die investering wordt niet verrekend aan de patiënt, zegt het ziekenhuis nog.