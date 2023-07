Prijs voor rijst stijgt naar hoogste niveau in twee jaar, El Niño dreigt te wegen op oogsten

Het referentiecontract voor rijst in Azië steeg de voorbije vier maanden 15 procent, tot 535 dollar (485 euro) per ton. Het is van maart 2021 geleden dat er voor rijst nog zo veel werd betaald.

Een van de oorzaken daarvoor is dat er voor het eerst in zeven jaar een nieuwe El Niño is begonnen. Dat weerfenomeen brengt droogte met zich mee in Zuidoost-Azië. Dat is vooral slecht nieuws voor Thailand, de op een na grootste uitvoerder van rijst.

Als reactie op de komst van El Niño leggen landen als de Filipijnen en Indonesië grote voorraden aan, wat de prijzen nog omhoogstuwt. Toch zijn de wereldwijde voorraden aan rijst uitzonderlijk groot, merken specialisten op.

De Verenigde Naties waarschuwden eerder al voor de mogelijke effecten van El Niño op onze voedselzekerheid, vooral in regio’s waar uitzonderlijke droogte tot misoogsten kan leiden. Volgens wetenschappers zou El Niño de wereldeconomie zo’n 3.000 miljard kunnen kosten, publiceerden ze in mei in vakblad Science. Dat is een pak hoger dan eerdere inschattingen.

Ook het werk op het rijstveld is er door de aanhoudende droogte en hitte in Zuidoost-Azië niet aangenamer op geworden. In Hanoi, in het noorden van Vietnam, gaan boeren ’s nachts het veld op om in het donker rijst te planten en te oogsten. Zo proberen ze de hitte te vermijden. In mei werd in Thanh Hóa, ten zuiden van de hoofdstad Hanoi, nog een temperatuur van 44,1 graden gemeten. Dat is een record voor Vietnam.