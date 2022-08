Prijs verdubbeld of gedwongen een andere kamer nemen: studenten klagen vaker over kotbazen

Eind augustus staat voor flink wat studenten gelijk aan peentjes zweten. In de eerste plaats omdat sommigen zich over de boeken moeten buigen voor de herexamens, maar evengoed omdat studenten de huurprijs van hun kot zien opslaan. Heel wat kotbazen rekenen immers de inflatie en gestegen energieprijzen door in de huur.

Daar hebben ze voor alle duidelijkheid het recht toe. Al nemen sommigen een loopje met de regels. Dat merkt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) uit de verhalen van studenten die binnenlopen. “Eerst en vooral merken we dat studenten de wetgeving hierrond niet altijd goed kennen”, zegt voorzitter Julien De Wit. “Maar evengoed zijn er verhalen van kleinere misbruiken van kotbazen.”

Dat zien ze ook bij Op Krot, een vereniging van studenten die andere studenten gratis juridisch advies geven als ze vragen hebben over de verhuur van studentenkamers. Op Krot kreeg dit academiejaar 221 aanvragen voor juridisch advies binnen, waarvan minstens 43 specifiek over huurprijsverhogingen. Dat is fiks meer dan tijdens de voorgaande twee academiejaren toen er respectievelijk 138 en 130 vragen van studenten binnen liepen. “Tussen die vragen zitten wel praktijken waarvan we vrijwel meteen zien: dit klopt niet”, zegt Lore Tans, voorzitter van Op Krot.

Denk aan kotbazen die de huurprijs verdubbelen. Of studenten die gedwongen worden een andere kamer in hetzelfde huis te nemen. Zo omzeilen kotbazen de regel uit het Vlaamse huurdecreet van 2019 dat studenten die een opeenvolgende huurovereenkomst sluiten voor dezelfde kamer de huurprijs eigenlijk niet mogen doen opslaan. Wel mogen kotbazen de inflatie en gestegen energieprijzen doorrekenen, maar enkel dat. “En toch wordt die regel niet altijd nageleefd”, zegt Tans.

De diensten huisvesting van de universiteiten houden de dossiers die binnenstromen nauw in het oog. “Net omdat studenten door de grote krapte op de markt in een zwakkere positie zitten”, zegt Ann Gaublomme van de dienst huisvesting van de KU Leuven. Ook daarvoor waarschuwen ze bij Op Krot. “We zien vooral dat er weinig onderhandelingsmarge mogelijk is”, zegt Tans. “De huurbaas zegt tegen de student dat hij de huurprijs verhoogt en ze enkele dagen de tijd hebben om te reageren. Doen ze dat niet, dan zijn er nog genoeg andere studenten die in de rij staan voor een kot.”

Ook de diensten huisvesting van de universiteiten zien meer vragen van studenten binnenlopen. “In tijden van krapte op de kotenmarkt zien we dat altijd gebeuren”, zegt Gaublomme. “In de vorige jaren waarin de kotenmarkt ook krap was, zagen we ook meer vragen over prijsverhogingen binnenlopen.” Mark Stockmans van de dienst huisvesting van de VUB bevestigt dezelfde trend. “Al komen er evengoed vragen van kotbazen zelf, die willen weten op welke manier ze de gestegen energieprijzen mogen doorrekenen bijvoorbeeld”, zegt hij. Soms komen de diensten huisvesting tussenbeide en leidt dat tot een correctie van de huurprijs.