Presidentsverkiezingen in Slovenië: ‘Een test voor de linkse regering’

Het presidentschap is in Slovenië een hoofdzakelijk protocollaire functie. Maar de verkiezingen worden wel gezien als een eerste ernstige test voor de links-liberale regering van premier Robert Golob. De nieuwe regering is nog maar sinds mei in functie. Voordien werd het land geleid door de rechts-nationalistische premier Janez Jansa.

Een partijgenoot van Jansa, gewezen minister van Buitenlandse Zaken Anze Logar, ligt volgens de peilingen op kop in de presidentsrace. De tweede plaats wordt ingenomen door de onafhankelijke kandidate Natasa Pirc Musar. Milan Brglez, een kandidaat die de regering-Golob steunt, wordt in de peilingen op de derde plaats gezet.

Het lijkt erg onwaarschijlijk dat een van de kandidaten al in de eerste ronde een meerderheid van de stemmen zal halen. Wellicht zal de beslissing dus vallen tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, op 13 november.

De stemlokalen sluiten om 19 uur. Later op de avond worden de eerste resultaten verwacht.