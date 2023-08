Presidentskandidaat doodgeschoten tijdens campagnebijeenkomst in Ecuador

Lasso zei in een korte boodschap dat de moord zou zijn gepleegd door de georganiseerde misdaad, maar gaf daar verder geen details over. De president kondigde een spoedbijeenkomst met de veiligheidsdiensten van het Zuid-Amerikaanse land aan, condoleerde de familie van Villavicencio en beloofde dat de moord niet straffeloos zou blijven.

Volgens dagblad ‘El Comercio’ was Villavicencio op een school in het noorden van Quito om een campagnebijeenkomst bij te wonen. Iets voor half zeven ‘s avonds, toen hij het gebouw verliet, werd er op hem geschoten. De kandidaat werd drie maal in het hoofd geraakt. Bij de aanval zouden ook gewonden zijn gevallen. Enkele uren na de aanslag liet de procureur-generaal op X weten dat een van de verdachten, die gewond was geraakt bij de schietpartij, aan zijn verwondingen was overleden.

Op sociale media werden beelden gedeeld van mensen die in paniek naar de vloer duiken, terwijl op de achtergrond schoten te horen zijn. Villavicencio was volgens zijn politieke partij, Movimiento Construye, nog in leven toen hij door een ambulance naar een nabij hospitaal werd gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Anti-corruptiekandidaat

De 59-jarige Fernando Villavicencio was volgens Ecuadoraanse media een van de vier belangrijkste kandidaten om president Lasso later dit jaar op te volgen. Hij was lid van het Ecuadoraanse parlement en vergaarde veel bekendheid door opeenvolgende presidenten van corruptie te beschuldigen. Voor zijn politieke carrière was hij onder meer journalist. In de meest recente peilingen kon hij op meer dan zeven procent van de stemmen rekenen.

Ecuador verkeert sinds mei dit jaar in een diepe politieke crisis. President Lasso, die een afzetprocedure in het parlement boven het hoofd hing wegens beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik, besloot toen het parlement op te heffen en verkiezingen uit te schrijven. Lasso kondigde daarop aan zelf niet voor herverkiezing te gaan en trok zich terug uit de campagne.

Naast de politieke crisis kampt Ecuador met sterk toegenomen voedselprijzen in de nasleep van de Covid-19 pandemie. Ook wordt het de afgelopen jaren geteisterd door een sterke toename van crimineel geweld. Minder dan een maand geleden kwamen nog meer dan dertig gevangenen in het land om het leven bij een opstand in een gevangenis in Guayaquil, de grootste stad van het land. Door grote werkloosheid en onzekerheid over de toekomst hebben vorig jaar meer dan een miljoen Ecuadoranen hun land verlaten.