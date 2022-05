President Joe Biden bereid om Taiwan militair te verdedigen bij aanval door China

Biden deed zijn uitspraak tijdens een persconferentie in Tokio, waar hij op staatsbezoek is. Volgens hem is de plicht om Taiwan te verdedigen “zelfs groter” geworden na de Russische invasie van Oekraïne. Washington stuurt voor miljarden aan militair materieel naar Oekraïne, maar geen soldaten. Op de vraag of hij bereid zou zijn dat wel te doen in geval van een invasie van Taiwan, antwoordde Biden met een duidelijk “ja”. “Dat is de inzet die we hebben afgesproken.”

Biden zei ook dat hij niet tegen een eenwording van Taiwan en China is, maar dat dit onder geen beding mag gebeuren door militair ingrijpen. “Dat zou de hele regio destabiliseren, net zoals nu in Oekraïne gebeurt.”

Een woordvoerder van de president zwakte zijn woorden kort daarna af, en zei dat de VS toegewijd zijn aan het leveren van militaire steun, zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen.

Chinese vliegtuigen vlogen recentelijk erg dicht bij Taiwan en vorige maand hield het Chinese leger een militaire oefening in de buurt van de eilandstaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan toonde zich tevreden met de steun door Biden. Taiwan zegt veel te blijven investeren in het leger, samen met Japan en de VS, om de veiligheid van het eiland te garanderen.

China: onderschat onze toewijding niet

China reageerde vandaag op de woorden van Biden door te zeggen dat de Amerikaanse president de Chinese toewijding niet moet onderschatten. “Niemand moet de toewijding, wilskracht en het sterke vermogen van China om de nationale soevereiniteit te verdedigen onderschatten”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. In 1949 vluchtten de door de communisten verdreven leiders van China naar het eiland en stichtten daar de Republiek China (Taiwan).