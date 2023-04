▶ President Joe Biden (80) bevestigt kandidatuur voor verkiezingen van 2024: ‘Let’s finish the job’

President Joe Biden heeft officieel aangekondigd te willen meedoen aan de verkiezingen van 2024. Dat deed hij door middel van een video die dinsdagochtend online werd geplaatst. Hij kiest vice-president Kamala Harris opnieuw als running mate.

Vraag linkse Amerikanen wat ze vinden van Joe Biden en ze halen hun schouders op. Niemand die begint over zijn aanstekelijke energie, zoals bij Barack Obama. Niemand die zegt dat de 80-jarige president “kamers verlicht met zijn charisma”, zoals over Bill Clinton werd gezegd. Ook zijn eigen kiezers worden allesbehalve wild van Joe Biden. En toch hopen de Democraten juist met hem de presidentsverkiezingen van 2024 te winnen.

Dinsdagochtend bij het krieken van de dag in de VS maakte hij per video bekend wat velen al vermoedden: Biden kandideert zich officieel voor een tweede termijn. Precies vier jaar na de dag dat hij zijn eerste kandidatuur had aangekondigd.

Een paar jaar geleden hadden weinigen dat gedacht. In de campagne noemde Biden zich destijds een ‘transitie-president’, die het land na vier jaar Trump terug op de rails zou brengen. Daarna zou hij plaatsmaken voor een nieuwe generatie. “Hij gaat niet opnieuw meedoen”, zei een adviseur destijds tegen Politico. Biden zelf bleef lang vaag.

Opvallend is niet alleen dat hij zich kandideert op zijn leeftijd (in 2024 wordt hij 82) of met zijn barre populariteitscijfers (70 procent van de Amerikanen wil hem niet terug). Het is vooral opvallend dat hij, ondanks die duidelijke nadelen, de vrijwel volledige steun blijft genieten van zijn partij. Geen enkele serieuze uitdager heeft zich aangediend.

Wederopstanding van Trump

Die steun heeft niet alleen te maken met Bidens prestaties, maar ook met de wederopstanding van zijn oude tegenstander. Donald Trump vliegt vooruit in de peilingen en is momenteel de onbetwiste favoriet om in 2024 de Republikeinse kandidaat te worden. Grote kans dat de voorstelling van 2020 dan in reprise gaat: Biden versus Trump. En Joe Biden mag dan een gemankeerde kandidaat zijn, hij wordt binnen zijn partij nog altijd gezien als de perfecte anti-Trump.

Trump staat erom bekend zijn tegenstanders met de grond gelijk te maken. Maar Joe Biden hield zich in 2020 staande tegen hem en won de verkiezingen met zeven miljoen stemmen verschil. Ondanks alle leugens die Trump in de jaren erna verspreidde over dat hij de echte winnaar was, heeft Biden zich nog nooit uit het veld laten slaan door de Republikein.

Joe Biden staat symbool voor de rust en stabiliteit waar linkse kiezers naar hunkeren als de dreiging van nog eens vier jaar Trump terugkomt. “We hebben stabiliteit nodig”, zei het progressieve Congreslid Jamaal Bowman tegen The New York Times. “Biden zorgt daarvoor.” Volgens recente peilingen zou Biden in een tweestrijd door zo’n 48 procent van de kiezers worden gesteund, Trump met 45 procent.

Andere Republikeinse kandidaat is risico voor Democraten

Een risico dat de Democraten nemen, is dat Trump het straks niet wordt. Die kans is niet ondenkbaar. Er lopen verschillende strafrechtelijke onderzoeken naar hem en 2024 is ver weg: voor een man met Trumps volatiele statuur ligt niks in steen gebeiteld. Wat als de Republikeinen straks een ander naar voren schuiven, jonger, met een volle haardos. Iemand als gouverneur Ron DeSantis of oud-ambassadeur Nikki Haley?

In peilingen onder Republikeinse kiezers blijft DeSantis (24 procent) ver achter bij Trump (48 procent), maar opvallend genoeg zou hij het in een tweestrijd met Joe Biden juist beter doen dan Trump. Als er vorige week verkiezingen zouden zijn gehouden, zou DeSantis van Biden hebben gewonnen met 48 tegen 45 procent van de stemmen. Een uiterst hypothetisch scenario, maar wel een signaal dat Democraten serieus zullen nemen.

De Democraten zullen de campagnetijd moeten aangrijpen om te laten zien dat Biden méér is dan alleen een anti-Trump. Daarvoor zal de campagneboodschap moeten uitgaan naar zijn eigen prestaties als president, die omvangrijker zijn dan menig Amerikaan momenteel voelt.

Democraten zullen toch nerveus zijn

Democraten zullen hameren op de draconische wetten die Biden aannam op het vlak van infrastructuur en klimaat. Ze zullen zeggen dat Joe Biden in 2020 won, maar ook een beetje in 2022, toen de partij slechts 10 zetels verloor in het Huis van Afgevaardigden. Zijn charismatische evenknieën deden het minder goed: Barack Obama verloor 64 zetels, Bill Clinton 54 zetels.

Maar hoe uniform de Democraten zich ook achter Joe Biden scharen, ze zullen het een tikkeltje nerveus doen. Hoe goed ze dat vandaag ook zullen verbergen.