Presentatrice Julie Van den Steen openhartig over afscheid van ongeboren kindje

Bekijk: Julie Van den Steen over verlies ongeboren kindje

In een emotioneel bericht op Instagram vertelt Julie Van den Steen dat ze deze zomer een zware klap kreeg. Eerst ontdekte de presentatrice dat ze zwanger was. “Onverwacht, maar ik wilde ervoor gaan. Ik was echt heel gelukkig. Tot ik dit hoorde van de dokter: ‘Ik vrees dat ik slecht nieuws heb ...’” Dat was een dag voor haar NIP-test, Van den Steen was toen twaalf weken ver. “Dat was behoorlijk traumatisch. En dat is het nog altijd, als ik heel eerlijk ben.”

“Ik weet totààl niet hoe ik hiermee om moet gaan”, zegt Julie nog. In een extra video legt ze uit dat ze vooral met schuldgevoelens worstelt. “Ik kreeg te horen dat er niks mis is met mij, maar ik kan alleen maar denken dat het wél zo is. Ik ga nooit een antwoord krijgen op al mijn vragen omdat ze niet kunnen verklaren wat er gebeurd is, en ik vind dat misschien nog het moeilijkste. Ik zoek het constant bij mezelf: heb ik toch iets verkeerd gedaan? Was het toch mijn schuld?”

Ze merkt dat er nog heel wat taboe rust op het thema, en dat het voor haar omgeving niet altijd makkelijk is om goed te reageren. “Ik heb al een paar keer gehoord dat ik verder moet gaan met mijn leven. ‘De natuur heeft het zo beslist’. Dat is allemaal heel goed bedoeld, maar ik heb daar niets aan. Ik heb daar écht niets aan.”

Onbewust is de presentatrice dan veel beginnen werken. Het was een soort automatisme, zegt ze. “In mijn job moet je vaak de goede versie van jezelf laten zien. Dus dat was voor mij een manier om er niet aan te moeten denken. Dan heb ik voor de eerste keer in mijn carrière even moeten faken dat het allemaal goed ging met mij. Maar eigenlijk gaat het echt niet goed met mij ...”

Nood aan een gesprek? Praten helpt, dat kan bij Tele-Onthaal: bel 106 of ga naar de website tele-onthaal.be.