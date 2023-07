Premier Modi verbreekt stilzwijgen over Manipur na video van seksueel geweld

Aanleiding voor Narendra Modi’s uitspraken was een video uit Manipur die woensdag viraal ging op internet. In het filmpje is te zien hoe twee vrouwen van de christelijke Kuki-minderheid naakt worden meegevoerd en betast door een gewapende meute van de hindoeïstische Meitei-meerderheid. De vrouwen zouden daarna in een veld aan een groepsverkrachting zijn onderworpen. Politieagenten zouden niet hebben ingegrepen.

Het incident typeert het etnische conflict in de noordoostelijke deelstaat Manipur. Begin mei braken daar tussen Kuki’s en Meitei’s hevige gevechten uit die al aan 125 mensen het leven hebben gekost. Het geweld laaide op nadat rechters de deelstaatregering hadden gelast speciale regelingen voor positieve actie die voor de Kuki’s gelden, zoals quota voor onderwijs en overheidsbanen en bescherming van landbezit, ook van toepassing te maken op de Meitei’s. De rellen werden na twee weken ingedamd, maar de situatie blijft zeer gespannen.

Dochters van Manipur

‘Mijn hart is vol pijn en woede’, zei Modi donderdag bij aanvang van een parlementszitting in New Delhi, nadat de gruwelijke video massaal op sociale media was gedeeld en in heel India tot grote verontwaardiging had geleid. ‘Het incident in Manipur is beschamend voor elke beschaafde natie. Het recht zal in volle kracht zijn loop hebben. Voor wat er is gebeurd met de dochters van Manipur is geen vergeving mogelijk.’

Modi hulde zich ruim tweeënhalve maand in stilzwijgen over de bijna-burgeroorlog in het afgelegen Manipur, waarbij door bloedig straatgeweld, brandstichtingen en plunderingen niet alleen 125 doden vielen, maar ook honderden mensen gewond raakten en meer dan 60 duizend mensen (vooral Kuki’s) hun huizen en dorpen moesten ontvluchten. Ook donderdag sprak Modi bij zijn veroordeling van het incident met de vrouwen met geen woord over de context van etnisch en religieus geweld.

‘Geweld tegen Kuki’s gedoogd’

Oppositiepartijen beschuldigen Modi er dan ook van het geweld tegen de Kuki’s te gedogen. Manipur wordt geregeerd door Modi’s hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP). Volgens voorzitter Mallikarjun Kharge van de Congrespartij maakt de BJP van democratie en rechtsorde een ‘meutocratie’. Hij riep Modi op de crisis in Manipur tot een politieke prioriteit te maken. ‘India zal u uw stilzwijgen nooit vergeven’, aldus Kharge op Twitter.

De gewraakte videobeelden (die niet onafhankelijk konden worden geverifieerd) zouden dateren van 4 mei. De twee Kuki-vrouwen zouden door de Meitei- mannen zijn meegenomen nadat die de mannelijke gezinsleden hadden vermoord. De vrouwen zouden nu in een vluchtelingenkamp verblijven. Volgens BJP-deelstaatpremier Biren Singh heeft de politie na het opduiken van de video één man opgepakt op verdenking van moord en groepsverkrachting. Meer arrestaties worden verwacht.