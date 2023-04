Premier Israël laat ontslagen defensieminister toch aanblijven

Gallant werd op 26 maart ontslagen nadat hij openlijk had opgeroepen om van de omstreden hervormingen van de rechtspraak af te zien. Volgens Netanyahu hebben de twee hun onenigheid over Gallants oproep opgelost.

In de dagen na Gallants ontslag was er meteen onduidelijkheid over de toekomst van de defensieminister. Zo was hij drie dagen erna aanwezig bij de lancering van een nieuwe Israëlische spionagesatelliet en was hij volgens Israëlische media ook gewoon uitgenodigd voor een veiligheidsoverleg met Netanyahu. Daarnaast zou de populariteit van Gallant sterk zijn toegenomen sinds hij zich uitsprak tegen het regeringsbeleid.