Premier De Croo scherp voor ‘Russische barbaren’ in VN-toespraak: ‘Oorlogsmisdaden in Oekraïne moeten worden berecht’

“Iedereen in deze kamer, ieder land, zal de vraag ooit krijgen: ‘Wat hebben jullie gedaan om dit te stoppen? Wat hebben jullie gedaan om de mensen in Oekraïne te helpen? Heb je weggekeken of heb je actie ondernomen? In dit conflict is er geen ruimte voor neutraliteit.”

Dat zei premier De Croo in zijn speech, waarin hij er geen twijfel over liet bestaan dat ons land Oekraïne steunt. Het grootste deel van die toespraak focuste op de oorlog in dat land en dan vooral op de rol van Rusland. Zo noemde hij de Russische soldaten die folteringen hebben begaan in Boetsja “barbaren”. “De massagraven en folterkamers in Izjoem zijn het meest recente teken van pure brutaliteit in deze onnodige en illegale oorlog.”

Concreet pleit de premier er bij zijn collega-regeringsleiders voor om oorlogsmisdadigers te berechten. “Er zal nooit vrede zijn zonder aansprakelijkheid”, zei hij. “Dat is waarom België het Internationaal Strafhof altijd gesteund heeft en waarom we het Strafhof steunen om alles grondig te onderzoeken en alle serieuze misdaden die begaan worden in Oekraïne te vervolgen. Er is geen ruimte voor straffeloosheid, niet voor de beulen van Boetsja, noch voor de leiders in Moskou die de bevelen geven en de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen.”

Voorts had De Croo in zijn speech nog aandacht voor mondiale problemen, zoals klimaatverandering, hongersnood en de energiecrisis. Ook zette hij via de speech de kandidatuur van ons land voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties van 2023 tot 2025 kracht bij. Volgens De Croo is er dringend meer aandacht voor mensenrechten nodig, en dan vooral rechten voor vrouwen.