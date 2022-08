Premier De Croo roept Overlegcomité samen over stijgende energieprijzen

De internationale gasprijzen blijven records breken. Steeds meer mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen, en met de winter voor de deur dreigt een ramp, zo waarschuwen experts.

Beterschap is niet meteen in zicht. “De komende vijf à tien winters zullen moeilijk zijn”, voorspelde premier De Croo eerder deze week tijdens een bezoek aan de haven in Zeebrugge. Maatregelen koppelde hij daar niet meteen aan.

Nochtans dringt de tijd, meent Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die er bij de premier op aandrong een Overlegcomité te laten samenkomen - ditmaal niet om zich te buigen over coronamaatregelen, maar wel over maatregelen om de prijzen te drukken. “Laten we duidelijk zijn: de energieprijzen gaan niet meteen weer zakken. We moeten nu de handen uit de mouwen steken, want de winter staat voor de deur”, zei Rousseau bij VTM.

“Wij hebben één doel: de energiefactuur voor de mensen omlaag krijgen”, aldus Rousseau. “Daarom moeten we met alle regeringen en over de partijgrenzen heen samenwerken om de factuur voor de mensen weer betaalbaar te maken.”

De premier gaat in op de vraag, “al was het maar om te bekijken wat de initiatieven van de verschillende regeringen zijn”, zegt hij aan VRT NWS. De Croo zal het Overlegcomité “op korte termijn” bijeenroepen.